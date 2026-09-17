Advierte Sheinbaum rezago de mujeres en alcaldías

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que las mujeres ocupan alrededor de 30 por ciento de las presidencias municipales, pese a los avances en la representación política y las normas de paridad.

“Todavía la participación de las mujeres como presidentas municipales es menor, tiene un porcentaje menor, creo que es como el 30 por ciento respecto a los hombres. Todavía hay espacios en donde hay una diferencia por sexo o por género”, expuso.

La mandataria se refirió a la brecha salarial como otra de las desigualdades que se mantienen, aun cuando la Constitución establece que mujeres y hombres deben recibir el mismo ingreso por el mismo trabajo.

“Las mujeres ganamos menos que los hombres haciendo el mismo trabajo, aún cuando ya esté en la Constitución que no debe ser así, pero ahí todavía hay mucho que trabajar”, dijo durante su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria también advirtió sobre la menor presencia de mujeres en puestos directivos de empresas.

“En el acceso al empleo también en distintos lugares, en las empresas. Hay una cuando reúno empresarios, yo, la mayoría son hombres. O los administradores de las empresas. Ahí también hay mucho que avanzar”, sostuvo.

En otro momento de la conferencia, se preguntó a Sheinbaum sobre las críticas que atribuyen a una mujer los errores de una administración o cuestionan su capacidad para gobernar.

La presidenta consideró que esas expresiones provienen de un sector minoritario, pero reconoció que reflejan una visión machista.

“Habrá algunas personas que sigan pensando con una visión machista. Y muchos de nuestros adversarios utilizan eso ¿no? Como la presidenta no gobierna ella, la gobiernan, ella no decide, es un títere, eso lo hemos escuchado muchas veces. En el fondo, es pensar que una mujer no puede gobernar, es lo que hay de fondo”, manifestó. (AGENCIA REFORMA)