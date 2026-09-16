Saldo blanco y respuesta inmediata tras festejos patrios en Ramos Arizpe

Operativo de 150 elementos brindó seguridad a más de 25 mil asistentes; al concluir la celebración iniciaron labores de limpieza y recolección

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que se registró saldo blanco tras la celebración del Grito de Independencia, que congregó a más de 30 mil personas en la Plaza Principal, mientras que de manera inmediata, al concluir las actividades, comenzaron los trabajos de limpieza y recolección de residuos en el primer cuadro de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la coordinación entre las distintas corporaciones permitió que miles de familias disfrutaran de los festejos en un ambiente de orden y tranquilidad, y reconoció también al personal municipal que permaneció trabajando después de que terminó la celebración.

“Más de 30 mil personas salieron a celebrar y lo más importante es que regresaron con bien a sus hogares. Mientras unos terminaban de disfrutar la fiesta, nuestros equipos ya estaban trabajando para limpiar y devolver la Plaza Principal y sus alrededores a la normalidad. Mi reconocimiento a todos los que hicieron posible una noche segura, ordenada y familiar”, expresó.

Durante los festejos se desplegaron 150 elementos en labores de seguridad y vialidad, entre personal de la Policía Municipal y corporaciones estatales y federales, como parte del operativo coordinado para proteger a los asistentes y mantener el orden en los accesos y calles aledañas.

Las acciones fueron complementadas con la participación de Protección Civil, Bomberos, Tránsito y demás áreas municipales involucradas en la atención y organización del evento. (ACONTECER)