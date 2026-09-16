No debe Morena entrar a Coahuila: Marcelo Torres Cofiño

Señaló que la entidad tiene positivos resultados en materia de seguridad que deben ser preservados

El diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, remarcó que el frente común en Coahuila debe tener como uno de sus objetivos evitar el avance de Morena en esta entidad, al tiempo que reconoció la labor del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en materia de seguridad y los resultados reportados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Torres Cofiño hizo referencia a los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, cuyos resultados fueron presentados por el INEGI el pasado 10 de septiembre. La encuesta, que mide entre otros aspectos la percepción de seguridad de la población, ubicó a Coahuila con la menor percepción de inseguridad entre las entidades federativas.

En este contexto, Torres Cofiño planteó que debe mantenerse un frente común para impedir la llegada de Morena al estado. «Morena no entra a Coahuila, eso lo tenemos que cuidar, tenemos que blindar a nuestro estado», manifestó, al señalar que los resultados de seguridad deben ser preservados.

Atribuyó parte de los resultados actuales a la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez y destacó las condiciones que, dijo, se observan en municipios como Saltillo, Torreón y Monclova. «Quiere buenos gobiernos, gobiernos que realmente den resultados, y creo que hoy el Gobierno del Estado de la mano del gobernador Manolo Jiménez hay resultados, y eso es lo que tenemos que aprovechar para Coahuila», afirmó.

En sus declaraciones también lanzó críticas contra Morena y sostuvo que «el problema con Morena es que vive bajo un manto de impunidad, hay una complicidad y eso es lo que tiene que cambiar en México». (OMAR SOTO)