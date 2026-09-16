Encabeza Manolo Jiménez el desfile cívico-militar por el 216 aniversario de la Independencia de México

«Trabajando en equipo, miles de efectivos mantenemos el orden, la seguridad y la paz del pueblo coahuilense. ¡Que viva Coahuila, que viva México!”, destacó el gobernador

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el que participaron las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales de seguridad, la Fiscalía General del Estado y agrupaciones civiles.

“Trabajando en equipo, miles de efectivos mantenemos el orden, la seguridad y la paz del pueblo coahuilense. ¡Que viva Coahuila, que viva México!”, destacó el gobernador.

Manolo Jiménez señaló que la participación conjunta de las distintas instituciones en este tradicional desfile es una muestra de la fortaleza institucional y de la coordinación que existe en Coahuila para trabajar todos los días por la seguridad y tranquilidad de las familias.

Expuso que en la entidad existe una estrecha coordinación entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Estatal, policías municipales, Fiscalía General del Estado y diversas instituciones que forman parte de la estrategia para mantener la paz y el orden.

Destacó que alrededor de 10 mil mujeres y hombres de las distintas corporaciones e instituciones de seguridad trabajan diariamente en todo el territorio estatal, como parte de una estrategia coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.

“Son miles de mujeres y hombres que todos los días trabajan para cuidar a nuestra gente. Esta coordinación y esta fortaleza institucional son parte fundamental de lo que nos ha permitido avanzar y construir un Coahuila con paz y tranquilidad”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que el trabajo que se realiza en materia de seguridad se refleja también en la percepción de las y los coahuilenses. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, el 71.5 por ciento de la población de Coahuila manifestó sentirse segura en su estado, frente al 24.7 por ciento registrado a nivel nacional.

El gobernador afirmó que la estrategia de seguridad continuará sustentada en los ejes de coordinación, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con la participación permanente de las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

“Aquí hay una gran fortaleza institucional. Hay coordinación entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Fiscalía, Policía Estatal y policías municipales, y esa coordinación es precisamente la que tenemos que seguir fortaleciendo para mantener a Coahuila como un estado seguro y seguir construyendo el mejor lugar para vivir”, manifestó.

Durante el desfile participaron contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal de Saltillo y la Unión de Charros de Coahuila.

El parte informativo estuvo a cargo del teniente coronel de Infantería de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería, quien reportó la participación de elementos, vehículos, binomios canófilos, caballos y agrupamientos representativos de las instituciones participantes.

El desfile cívico-militar se desarrolló sin novedad y contó con la presencia de familias que se congregaron para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Manolo Jiménez destacó que esta celebración refleja también la unidad y fortaleza que distinguen a Coahuila.

“Este desfile representa lo que somos: un estado unido, un estado fuerte y un estado donde las instituciones trabajan en equipo. Hoy celebramos a México, celebramos nuestra Independencia y celebramos también a las mujeres y hombres que todos los días trabajan para cuidar a Coahuila”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)