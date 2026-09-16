Fortalece UTC talento tecnológico con células de desarrollo e innovación

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) fortalece la preparación práctica de sus estudiantes mediante sus células de Desarrollo de Simuladores, Help Desk y Code Crafters, espacios en los que alumnos y docentes trabajan conjuntamente en proyectos tecnológicos destinados a resolver necesidades reales de la propia institución.

La estrategia involucra a estudiantes de áreas relacionadas con Tecnologías de la Información en Entornos Virtuales, Redes y Ciberseguridad, así como Desarrollo de Software, quienes tienen la oportunidad de trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas hacia el diseño de aplicaciones, simuladores y diferentes soluciones informáticas. La UTC cuenta con antecedentes de este modelo de trabajo desde el arranque de células dedicadas al desarrollo de software, simuladores y soporte tecnológico.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, destacó que estas actividades permiten que los jóvenes enfrenten retos similares a los que encontrarán una vez que se incorporen al sector productivo, además de generar resultados que pueden ser aprovechados directamente dentro de la Universidad.

“Queremos que nuestros estudiantes no se queden solamente con la parte teórica, sino que tengan espacios donde puedan aplicar sus conocimientos, desarrollar soluciones y enfrentarse a necesidades reales. Estas células permiten que nuestros Halcones adquieran experiencia y, al mismo tiempo, aporten su talento al crecimiento tecnológico de la Universidad”, señaló.

A través de estos equipos de trabajo, los participantes colaboran en el desarrollo de simuladores y aplicaciones, además de intervenir en acciones relacionadas con soporte técnico y fortalecimiento de la infraestructura tecnológica institucional. La formación en Desarrollo de Software de la UTC contempla precisamente competencias orientadas a construir soluciones tecnológicas y sistemas que respondan a las necesidades de organizaciones y distintos sectores productivos.

“Cada proyecto representa una oportunidad para aprender haciendo. Lo que buscamos es que nuestros jóvenes desarrollen habilidades técnicas, pero también capacidad para trabajar en equipo, resolver problemas y transformar una idea en una solución que tenga utilidad. Ese tipo de experiencias son las que fortalecen su preparación profesional”, agregó el rector.

La institución mantiene así una estrategia enfocada en vincular el aprendizaje académico con proyectos concretos. Durante el año, la UTC también ha impulsado muestras de proyectos tecnológicos y desarrollos de realidad virtual, con la participación de estudiantes y docentes en propuestas orientadas tanto a necesidades universitarias como industriales. (EDUARDO SERNA)