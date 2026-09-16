Reforestan Villas de Santa María con más de 100 árboles; participan 300 jóvenes



Con la participación de más de 300 personas, principalmente estudiantes, se llevó a cabo la jornada de reforestación “Humanos a la Tierra” en la colonia Villas de Santa María, en Ramos Arizpe, donde fueron plantados más de 100 árboles como parte de una estrategia de recuperación y mejoramiento de los espacios urbanos.

Deivid Arévalo Lugo, director del Instituto Municipal de la Juventud de Ramos Arizpe (IMJUVE), informó que los árboles fueron donados por Fundación De Acero y corresponden a especies adaptadas a las condiciones de la región, entre ellas pinos y encinos, con el propósito de favorecer su desarrollo y permanencia en la zona.

“Fue una actividad en la que recibimos la donación de De Acero y logramos plantar árboles. Buscamos que fueran especies propias o adecuadas para nuestra región, como pinos, encinos y otras variedades que puedan adaptarse a las condiciones que tenemos en nuestra ciudad”, señaló.

La jornada fue organizada por el Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento, además de contar con el respaldo de las áreas de Embellecimiento Urbano y Ecología para desarrollar las labores de plantación y acondicionamiento del espacio.

Arévalo Lugo destacó que uno de los principales resultados fue la respuesta de la comunidad estudiantil, pues se sumaron jóvenes de instituciones como la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, CECyTEC y CETis 60, además de alumnos pertenecientes a otros planteles de educación media superior.

“Contamos con más de 300 asistentes y eso habla del interés que existe entre los jóvenes por involucrarse en actividades que benefician directamente a su comunidad. No solamente se trata de plantar un árbol, sino de generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro entorno y de que ellos mismos sean parte de estas acciones”, expresó.

El director del IMJUVE señaló que la colaboración entre dependencias, instituciones educativas, organizaciones y jóvenes permite ampliar el alcance de este tipo de iniciativas, al combinar las acciones ambientales con la participación social y la formación de una mayor conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos.

“Para nosotros es importante que los jóvenes vean que pueden participar de manera activa en la transformación de su entorno. Con este tipo de jornadas queremos seguir fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y, al mismo tiempo, generar espacios más verdes para las familias de Ramos Arizpe”, concluyó. (EDUARDO SERNA)