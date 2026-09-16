Servicios Primarios responde tras festejos patrios; recolectan 1.5 toneladas de basura en Ramos Arizpe

Un intenso operativo de limpieza permitió retirar alrededor de 1.5 toneladas de residuos del centro de Ramos Arizpe después de los festejos patrios, que durante la noche del 15 de septiembre reunieron a más de 30 mil asistentes en la Plaza Principal frente a la Presidencia Municipal y sus alrededores.

Personal de Servicios Primarios mantuvo presencia en el primer cuadro de la ciudad antes, durante y después de la celebración, mientras que durante las primeras horas de este 16 de septiembre se reforzaron las tareas de barrido, recolección y lavado para recuperar los espacios utilizados durante el evento.

“Desde que se preparó la celebración organizamos al personal para trabajar en diferentes momentos. No esperamos hasta que terminara todo para comenzar con la limpieza; hubo compañeros atendiendo las áreas durante el evento y posteriormente reforzamos las cuadrillas para dejar nuevamente limpio el centro de la ciudad”, explicó Edgar Tamez Garza, director de Servicios Primarios.

“Estamos hablando de aproximadamente una tonelada y media de basura recolectada después de una celebración a la que acudieron miles personas. Es una cantidad importante de residuos y por eso se requiere una coordinación previa y personal suficiente para responder rápidamente una vez que concluyen las actividades”, señaló.

Como parte del operativo se empleó una hidrolavadora industrial, además de detergentes y productos desengrasantes para realizar una limpieza profunda en diferentes puntos. El equipo de presión permitió agilizar los trabajos y utilizar de manera más eficiente el agua durante el lavado de las superficies.

Tamez Garza reconoció la labor de los trabajadores municipales que permanecieron activos durante el dispositivo y regresaron desde temprana hora para continuar con la limpieza, con el objetivo de que la Plaza Principal y las calles del centro recuperaran sus condiciones habituales después de una de las celebraciones de mayor convocatoria en Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA)