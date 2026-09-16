Javier Díaz atiende de manera integral el bulevar Emilio Arizpe

Cuadrillas municipales realizan deshierbe, limpieza y retiro de residuos en camellones y principales vialidades de Saltillo

A fin de mejorar la calidad de vida en la ciudad, el alcalde Javier Díaz González reforzó el trabajo de limpieza urbana con intervenciones en camellones, vialidades y espacios públicos, a través del programa “Aquí Andamos”.

Personal municipal realizó deshierbe y limpieza general en el camellón central del bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la Calzada Antonio Narro, a fin de conservar en buenas condiciones esta vialidad, al sur de la ciudad.

En este punto, las brigadas retiraron maleza, basura y otros desechos acumulados en el área, con el propósito de incrementar la seguridad vial de peatones y automovilistas del sector.

De manera paralela, cuadrillas de papeleo llevan a cabo recorridos de limpieza y retiro de basura y desechos en las principales vialidades de Saltillo; entre los puntos atendidos se encuentran los bulevares Fundadores, Mirasierra y José Musa de León, así como el periférico Luis Echeverría Álvarez, donde se realizan labores de limpieza general.

Asimismo, el alcalde Javier Díaz exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier servicio público al Chat Oficial “Saltillo Fácil”, al 844-160-08-08, para su inmediata atención. (El Heraldo de Saltillo)