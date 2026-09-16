Acerca Gobierno de Saltillo servicios para el bienestar de los seres sintientes

Realizarán jornada de esterilización, desparasitación y vacunación este jueves 17 de septiembre en el Centro Comunitario Loma Linda

Como parte de las acciones para promover el cuidado responsable y el bienestar de los seres sintientes, el Gobierno Municipal de Saltillo llevará a cabo este jueves 17 de septiembre una jornada de atención con servicios de esterilización, desparasitación y vacunación para perros y gatos.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), la jornada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Comunitario Loma Linda, ubicado en la calle Chaparro Prieto número 159, código postal 25016, en la colonia Loma Linda.

El Gobierno Municipal destacó la importancia de acercar este tipo de servicios a las colonias de Saltillo, con el propósito de facilitar a las familias el acceso a acciones que contribuyen a la salud y bienestar de sus animales de compañía.

La vacunación antirrábica y la desparasitación serán gratuitas, mientras que para el servicio de esterilización se estableció una cuota de recuperación de 203 pesos y es necesario separar previamente el lugar al teléfono 844-881-97-35.

Las personas que lleven felinos deberán trasladarlos en transportadora y llevar una cobija; en el caso de los caninos, deberán acudir con correa y cobija.

Asimismo, para las esterilizaciones es obligatorio que los animales tengan un ayuno de ocho horas, sin consumir agua ni alimentos durante ese periodo.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a las familias para aprovechar esta jornada y continuar fortaleciendo una cultura de cuidado y responsabilidad hacia los seres sintientes. (El Heraldo de Saltillo)