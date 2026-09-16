Preparan acciones en Ramos Arizpe para reducir riesgos por menores que conducen

El Cabildo de Ramos Arizpe trabaja en el fortalecimiento de las medidas para prevenir que menores de edad conduzcan motocicletas, automóviles u otro tipo de vehículos. Entre las acciones contempladas se encuentra la actualización de disposiciones municipales, la capacitación de autoridades y una mayor participación de los padres de familia en la prevención.

Antonio Trejo Rodríguez, regidor del Ayuntamiento, explicó que el reglamento municipal ya establece sanciones y faltas administrativas para diversas conductas relacionadas. No obstante, indicó que las disposiciones continúan afinándose debido a que las circunstancias que enfrentan diariamente las autoridades han cambiado, particularmente por el creciente uso de motocicletas.

“El tema más importante no está solamente en el tránsito o en las molestias que pueden generar las motocicletas por el ruido. Lo que realmente nos preocupa es que tenemos menores conduciendo y debemos concientizar a los padres de familia de que ellos no pueden manejar ningún tipo de vehículo, no nada más motocicletas”, señaló.

Ante esta situación, desde el Cabildo busca avanzar hacia un procedimiento que establezca claramente cómo deberán intervenir los elementos de Seguridad Pública y Tránsito cuando detecten a una persona menor de edad al volante. Para ello se contempla establecer coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), además de tomar como referencia acciones desarrolladas en Saltillo.

Trejo Rodríguez agregó que dentro de este proceso también deberá establecerse con mayor claridad la responsabilidad de los padres o tutores que permiten que un menor conduzca. El propósito, explicó, es que las medidas municipales puedan aplicarse respetando los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero al mismo tiempo atendiendo una conducta que representa un riesgo tanto para ellos como para terceros. (EDUARDO SERNA)