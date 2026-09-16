Busca Manolo con alcaldes de Coahuila alternativas para evitar escasez de agua en caso de fallas de CFE

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que junto con los alcaldes de los 38 municipios de Coahuila se está trabajando en proyectos alternos para evitar que en caso de presentarse más fallas en la generación y distribución de energía eléctrica por parte de la CFE, se vean afectados servicios de fundamental importancia para la población, como el envío de agua potable a los hogares, así como también los procesos industriales.

Indicó que ya se está trabajando con la CFE en ese importante tema a través de reuniones como la que sostuvo recientemente el alcalde de Saltillo, sin embargo, aseguró que la problemática de la falta de energía eléctrica se presenta también en varias partes del estado, por lo que su equipo ya estableció contacto con autoridades de la CFE a nivel nacional, a las que se solicitó su apoyo en ese tema para evitar que de un problema se genere otro, según manifestó.

“Aquí hay un tema muy importante, que se pueda estar más al pendiente por parte de la CFE de que estos apagones o estos picos de energía que están habiendo dejen de afectar el abasto de agua porque ahora sí que ha generado una problemática muy sentida porque se va la luz a raíz de un apagón, se le corta la luz al pozo o deja de bombear y deja de inyectar agua a la red de distribución, entonces, de un problema de no tener luz ahora es un problema de no tener agua”, señaló.

“En Torreón ha habido cortes de pozos de agua, en Sabinas, en varias partes que nos afectan, entonces yo pienso que es muy importante que se fortalezca una estrategia en la CFE sobre todo para que por fallas de un servicio no le pegue a otro, hay que ver que se puede hacer, yo le he dicho a los alcaldes, vamos a ver qué proyecto hacemos alterno por si se nos llega a ir la luz otra vez, pues que tampoco se provoque que falte el agua”, agregó.

Aseguró que el fortalecimiento de la infraestructura para los servicios de energía eléctrica representa un tema de competitividad y que justamente por eso eran importantes las inversiones público privadas en esa materia que dijo, venían muy encaminadas y que el sexenio pasado se entorpecieron y fueron bloqueadas sin razón alguna.

“Nuevamente se han retomado en este sexenio (las inversiones), pero eso ha tomado tiempo, algo que pudimos avanzar durante seis años se truncó y hoy tenemos este tipo de problemáticas”, expuso el gobernador. (ÁNGEL AGUILAR)