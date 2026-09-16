No hay orden de aprehensión contra Amílcar ni Andy: FGR

Ciudad de México.- Ernestina Godoy, titular de FGR, aseguró que no hay órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán.

Entrevistada a su llegada al Zócalo capitalino para asistir al Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia, Godoy fue cuestionada sobre la situación jurídica de ambos personajes.

-¿Fiscal, sobre Amílcar, hay una orden de aprehensión?

«No, no hay nada», respondió.

-¿Sobre Andy?

«Tampoco», contestó la fiscal.

Aunque al final de la entrevista se le preguntó por el ex Secretario de Marina, José Rafael Ojeda, la Fiscal no respondió.

La declaración de Godoy ocurre luego de que REFORMA reveló que la Secretaría de Hacienda pidió a la FGR ejercer acción penal por delitos fiscales contra los propietarios de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada con Olán, amigo de López Beltrán.

De acuerdo con la declaratoria de perjuicio presentada por el SAT el 25 de marzo ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, a Portacelis se le atribuyen operaciones de huachicol fiscal que habrían causado un daño al erario superior a 834 millones de pesos.

La investigación señala que la compañía tramitó 139 pedimentos de importación de combustibles que ingresaron al País mediante ferrotanques con información presuntamente falsa, lo que habría permitido omitir el pago de impuestos y derechos correspondientes.

Portacelis tuvo como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, identificado como contador y operador de confianza de Olán, quien también aparece relacionado con otras compañías del empresario, entre ellas Romedic, beneficiaria de contratos para medicamentos durante el sexenio pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el pasado 2 de septiembre que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción cuentan con información sobre Olán y afirmó que las indagatorias por el contrabando de combustible corresponden a la FGR.

«Todo se investiga, todo, no hay nada que no se investigue, pero tiene que basarse en evidencias científicas», sostuvo entonces la mandataria. (Agencia Reforma)