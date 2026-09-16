Alista Fiscalía de Coahuila nuevos agrupamientos para fortalecer su operación

Narcóticos e Inteligencia forman parte de los cinco grupos que prepara la Fiscalía General del Estado, informó Federico Fernández Montañez

La Fiscalía General del Estado (FGE) alista la puesta en marcha de nuevos agrupamientos especializados, entre los que se encuentran Narcóticos e Inteligencia, con el objetivo de robustecer el alcance y la capacidad operativa de la corporación en áreas específicas, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Señaló que estos nuevos grupos forman parte de una estrategia para fortalecer las capacidades de la Fiscalía y permitir una atención más especializada en determinadas tareas relacionadas con la investigación y seguridad.

Precisó que serán cinco nuevos agrupamientos los que se incorporarán a la estructura operativa de la FGE, aunque por el momento únicamente se han dado a conocer los correspondientes a Narcóticos e Inteligencia.

Fernández Montañez indicó que los agrupamientos restantes serán anunciados de manera conjunta con el Gobierno de Coahuila, por lo que será posteriormente cuando se conozcan sus nombres, funciones y alcances dentro de la estrategia de seguridad.

Agregó, sin ahondar en detalles, que la Fiscalía también reforzará su armamento, como parte de las acciones contempladas para fortalecer la capacidad operativa de la corporación.

«Se van a presentar, a fortalecer, a tener mejores números, viene equipamiento, vienen armas de primer nivel que se adquirieron de una gama de armas, que es la primera vez que se va a tener en Coahuila; en el siguiente mes y medio, dos meses, van a estar todos estos agrupamientos, van a venir lo que ya tenemos», subrayó. (OMAR SOTO)

FEDERICO FERNÁNDEZ Precisó que serán cinco nuevos agrupamientos los que se incorporarán a la estructura operativa de la FGE, aunque por el momento únicamente se han dado a conocer los correspondientes a Narcóticos e Inteligencia.