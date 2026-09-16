Trabajan Congreso de Coahuila y organismos de la sociedad civil en propuestas para regular uso de la IA

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, dijo que junto con organizaciones de la sociedad civil se está trabajando en una serie de protocolos para regular el uso de la Inteligencia Artificial y evitar sobre todo que este tipo de herramientas sirvan para la comisión de diversos delitos.

Indicó que se están llevando a cabo estudios jurídicos de competencia estatal y de aquellos temas con los que actualmente se cuenta dentro de las leyes estatales para poderlos incluir dentro de estas revisiones, a fin de trabajar durante los próximos meses en un proyecto donde se incluyan reformas en esa materia y establecer sanciones ejemplares para quienes hagan mal uso de esta herramienta.

“Son temas que se van a seguir viendo, hay proyectos que estamos haciendo también con la sociedad civil para ver el tema de la regulación de la inteligencia artificial, sobre todo como un tema de ética porque al final de cuentas a nivel nacional no está regulado, pareciera que es competencia federal, como el tema de telecomunicaciones por ejemplo, pero podemos ir promoviendo una cultura de la ética sobre todo y aquí hay personas con mucha experiencia, jóvenes que traen el tema y en los próximos meses vamos a estar desarrollando eso”, expuso.

Dijo que en un momento en el que se debate la posibilidad de que la IA pueda salirse de control y representar un posible riesgo para la humanidad, este es un asunto que requiere de un análisis profundo y la búsqueda de controles que ayuden a evitar cualquier perjuicio en contra de los usuarios.

“Sobre todo hay que tomar en cuenta lo que salió recientemente donde se mencionan los posibles riesgos que corre la humanidad y lo interesante es que todos los directores de las plataformas internacionales salieron a avalar lo que se dijo en torno a ese tema. Es interesante y yo creo que debemos ver sobre todo desde la ética cómo podemos estar haciendo buen uso de estas herramientas y prevenir cualquier aspecto dañino”, agregó la legisladora. (ÁNGEL AGUILAR)