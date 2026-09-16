Valoran establecer en Coahuila la obligatoriedad de servicios veterinarios en eventos donde participen animales

El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, dijo que luego de la implementación de nuevos protocolos de bienestar animal para proteger a los caballos participantes de la Cabalgata de Sabinas y otros eventos similares realizados en la entidad, se está considerando la posibilidad de hacer obligatorios dichos protocolos también en otro tipo de eventos como charreadas y rodeos.

Señaló que en el caso de las cabalgatas, el gobernador solicitó desde hace varios meses que si bien ya existía cierto nivel de atención a esos seres sintientes por parte de los municipios y el estado, se delineara también un protocolo para atender de manera más efectiva la integridad de los animales participantes en ese tipo de eventos, para lo cual la dependencia a su cargo trabajó de manera conjunta con la Secretaría del Medio Ambiente.

Indicó que este protocolo fue presentado a algunos municipios donde se celebran las cabalgatas con mayor participación, e incluso se firmaron convenios con varios de estos municipios, los que asumieron el compromiso de implementar estas medidas de protección, sin embargo, aseguró que sería importante que este tipo de acciones tuvieran un carácter obligatorio.

“Se aprobó el protocolo, lo revisaron, hay compromisos del municipio, hay compromisos de los organizadores que también firman eso, porque a veces no propiamente lo organiza el municipio sino que hay un comité organizador, en el caso de la cabalgata de Sabinas que es un gran escaparate, que es una de las cabalgatas más importantes del país, pusimos los puestos, se dio atención a los caballo y se hicieron revisiones aleatorias para ver que no presentaran heridas y si había alguna por alguna razón se revisó que no trajera gusano barrenador”, manifestó el secretario.

“Yo creo que sí sería muy importante (hacerlo obligatorio) porque ahí es un protocolo de participación voluntaria por decirlo así, del estado, los municipios, de los organizadores, pero hay que ver la posibilidad de que se pudiera visualizar alguna reforma a través de las áreas de medio ambiente o de seres sintientes para que pudiera representar una obligación y un carácter legal para algunas de las partes”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)