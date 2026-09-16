Invita cantante Carlos Cipriano a saltillenses a formar parte de grabación en vivo

El cantante se presentará este 17 de septiembre en el Centro Cultural La Besana, acompañado por el Grupo Kahoba y Mariachi Saltillo 2000

El cantante Carlos Cipriano llegará a Saltillo para realizar una grabación en vivo, como parte de una presentación que tendrá lugar este jueves 17 de septiembre en el Centro Cultural La Besana.

El evento está programado para iniciar a las 8 de la tarde y contará con la participación del Grupo Kahoba y el Mariachi Saltillo 2000, quienes acompañarán al multifacético artista durante esta presentación de carácter musical.

La velada tendrá como escenario el recinto cultural ubicado casi en el cruce de las calles Bravo y Escobedo, en la Zona Centro. La presentación busca reunir al público saltillense en una jornada dedicada a la música regional mexicana, con la participación de agrupaciones y músicos invitados que formarán parte de la producción.

El acceso al evento será gratuito, por lo que se espera la asistencia de seguidores de Carlos Cipriano y público interesado en disfrutar de esta propuesta musical.

«Va a ser una sesión en vivo, un mini concierto, una sesión grabada abierta al público; no hay requerimiento de boleto, es totalmente gratuito. Extendemos la invitación a todos, es este 17 de septiembre, el motivo de esta grabación es por la celebración de que el viernes 18 de septiembre estará haciendo el lanzamiento de mi primer EP como solista, son siete canciones, todas originales», dijo Cipriano para El Heraldo de Saltillo. (OMAR SOTO)