Reciben clases a distancia alumnos de seis escuelas de Saltillo mientras se restablece servicio de agua potable

El titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, dijo que alumnos de un total de seis escuelas de educación básica de Saltillo se encuentran recibiendo sus clases a distancia, en lo que se restablece el servicio de agua potable en los sectores donde se ubican dichos planteles.

Mencionó que por parte de la dependencia ya se estableció contacto con las autoridades encargadas para solucionar lo antes posible esta problemática y que las y los alumnos puedan reincorporarse cuanto antes a sus centros de estudio.

Señaló que al igual que muchos hogares de esta ciudad, hay planteles que resienten la falta del vital líquido desde hace varios días, por lo que se tomó la medida de suspender las actividades de manera presencial, pero destacó que lo importante es que a pesar de la contingencia, estas niñas y niños siguen recibiendo sus clases.

“Es una situación fortuita que se está atendiendo obviamente solicitando el apoyo de las autoridades para que se pueda resolver lo más pronto posible. Son cerca de seis escuelas las que están teniendo ese problema actualmente y mientras se resuelve esta contingencia estamos procurando que los niños sigan recibiendo el servicio educativo a través de la estrategia Educación en Casa”, manifestó.

“Esto se hace dentro de lo que es el proceso natural y normal de atención por parte de los centros escolares, pero aquí lo más importante es que el servicio se sigue otorgando y obviamente esperando que se pueda resolver lo más pronto posible esta situación”, puntualizó el secretario. (ÁNGEL AGUILAR)