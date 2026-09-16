Alertan por la ciclorfina, nuevo opioide sintético más potente que el fentanilo

La sustancia ha sido detectada en diez países y relacionada con 78 casos mortales; puede ocultarse en pastillas falsificadas y no es identificada por las tiras convencionales para detectar fentanilo

Autoridades sanitarias y organismos internacionales encendieron las alertas por la aparición de la cychlorphine, conocida en español como ciclorfina, un nuevo opioide sintético cuya potencia podría superar a la del fentanilo y que ya ha sido relacionado con decenas de muertes por sobredosis.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identificó a la ciclorfina como una sustancia emergente de alto riesgo, perteneciente al grupo de los llamados análogos de orfina, una familia de opioides sintéticos relacionada con la brorfina.

Aunque en diferentes publicaciones se asegura que puede ser hasta diez veces más potente que el fentanilo, los organismos oficiales no han establecido una equivalencia definitiva para seres humanos. Sin embargo, estudios farmacológicos citados por la UNODC confirman que tiene una actividad superior a la del fentanilo sobre los receptores opioides.

Además, pruebas realizadas en ratones mostraron que la ciclorfina provoca una profunda depresión respiratoria y cardiovascular utilizando dosis menores que las requeridas con fentanilo.

De acuerdo con la alerta emitida por la UNODC, la sustancia ha sido reportada hasta ahora por diez países y detectada en al menos 182 decomisos o muestras de drogas ilícitas. También ha sido relacionada con 78 análisis post mortem realizados en Estados Unidos y Reino Unido.

La mayoría de esos fallecimientos involucró el consumo simultáneo de varias sustancias, por lo que no en todos los casos puede atribuirse la muerte exclusivamente a la ciclorfina.

Puede estar oculta en pastillas falsas

Uno de los principales riesgos es que los consumidores pueden ingerirla sin saberlo. Las autoridades la han encontrado mezclada con fentanilo, heroína, cocaína, benzodiacepinas y otros opioides sintéticos.

También ha aparecido en tabletas falsificadas que imitan medicamentos controlados y analgésicos, lo que incrementa el riesgo para quienes adquieren pastillas a través de redes sociales, vendedores informales o páginas de internet no autorizadas.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) advirtió que el fentanilo está siendo combinado con ciclorfina y otras sustancias sintéticas, haciendo que el mercado ilegal sea todavía más impredecible y mortal.

“Una pastilla, un intento, puede matar”, señaló la agencia estadounidense al recomendar que nunca se consuma un medicamento que no haya sido prescrito y surtido por una farmacia autorizada. La DEA advierte que estas mezclas pueden causar rápidamente pérdida del conocimiento, depresión respiratoria y muerte. (El Heraldo de Saltillo)