Apretará SAT aún más a causantes cautivos

Monterrey.- Ante la imperiosa necesidad de hacerse de recursos fiscales, el SAT planea para el próximo año una táctica que domina: medidas para exprimir aún más a los causantes de siempre.

La iniciativa de Ley de Ingresos que planteó Hacienda en su Paquete Económico 2027 del 8 de septiembre apretará más a causantes cautivos, tanto por la limitación a sus deducciones, lo que equivale a mayores pagos de ISR, como por la anticipación en su cobro al elevar los pagos provisionales de cada mes, advirtió Juan Antonio Ortiz Cantú, del despacho Norte Fiscal & Legal.

La propuesta de reforma a la Ley del ISR contempla limitar el acreditamiento de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores por hasta el 50% de la utilidad fiscal del año, así como la deducción de intereses netos por deudas del 30% al 20% de la utilidad fiscal ajustada, y condiciona la deducibilidad de pagos a partes relacionadas en el extranjero a que se liquide y entere la retención de ISR.

También difiere la deducibilidad de anticipos en servicios y arrendamientos hasta que efectivamente se presten o devenguen y deroga el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, el cual permitía el diferimiento hasta por tres años del ISR causado por la sociedad integradora, por lo que obligará a enterar el impuesto diferido acumulado.

Los cambios también pretenden prohibir al contribuyente incluir en sus deducciones intereses no pagados o el IVA por deudas que éste haya capitalizado dentro de la Cuenta de Capital de Aportación y obligará a restar de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta todos los gastos que no cumplan con requisitos de deducibilidad.

Por ello, Ortiz sostuvo que la iniciativa impactará a grandes empresas al orillarlas a tributar con una utilidad mayor a la real.

«Todo esto va a generar un incremento en sus pagos de ISR tanto en el monto como porque deberán anticiparlo cada mes en sus pagos provisionales al SAT.

«El objetivo fiscal es evitar deducciones excesivas que reduzcan artificialmente la base gravable, pero ahora el impacto será que grandes las empresas tributarán sobre una utilidad mayor a la real, generando un incremento en ISR».

Ese, insistió, es el efecto que tendrá el límite a deducciones generales que la iniciativa de reforma a la Ley del ISR propone, que también establece que las personas morales con ingresos acumulables mayores a 50 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior podrán deducir sólo hasta el 96.67% de sus ingresos acumulables.

Y si las deducciones autorizadas a estas empresas fueran menores a ese porcentaje, sólo podrán deducirlas en un 99% de sus ingresos acumulables.

Esta iniciativa será sometida a aprobación del Pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y pasará por el Senado antes del 31 de octubre.

Otra medida que contempla la iniciativa para cobrar antes el ISR es un aumento en el coeficiente de utilidad mensual que hasta ahora contempla la Ley del ISR, mediante un aumento en sus factores.

«El impacto será que las empresas deberán pagar más ISR cada mes, aun cuando su utilidad real sea menor, ajustando posteriormente en la declaración anual», anticipó Ortiz.

«Lo que pretende la medida es adelantar la recaudación del ISR, evitar diferimientos por coeficientes bajos derivados de pérdidas pasadas y asegurar mayor flujo de efectivo al SAT durante el ejercicio».

La iniciativa prevé además alzas en el pago de derechos por trámites consulares, de un 10% en uso de espacio aéreo y vías férreas y de 16% en los cobros por servicios de inspección y vigilancia bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Gustavo Leal Cueva, de la consultora Fiscalía, dijo que una medida favorable para los contribuyentes es para los ahorradores, pues la retención sobre intereses bajará de 0.90% a 0.68%, así como la ampliación del Régimen Simplificado de Confianza tanto para personas morales como para personas físicas es en beneficio del contribuyente. (Agencia Reforma)