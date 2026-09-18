Prepárate en el campo de la comunicación con la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UA de C Unidad Sureste

Con un programa de estudios diseñado para formar profesionales altamente capacitados en el campo de la comunicación, basado en competencias y en un modelo constructivista centrado en el estudiante, la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC), convoca a estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación a ingresar en el semestre enero-junio de 2027.

La FCC tiene el objetivo de formar personas íntegras, competentes y críticas en los ámbitos profesionales de la comunicación, a nivel nacional e internacional, que sean capaces de generar productos comunicativos y desarrollar e implementar estrategias de comunicación efectivas para mejorar la comunicación en organizaciones públicas, privadas y civiles.

Asimismo, de promover la participación en la esfera pública, utilizar diferentes lenguajes y narrativas a través de herramientas tecnológicas para crear experiencias físicas, digitales e innovadoras, además de contribuir en la generación de conocimientos científicos para responder a las necesidades productivas, así como de justicia social, sostenibilidad y promoción de los derechos humanos.

Enfocado en el desarrollo de habilidades clave, por lo que, los estudiantes aprenderán a aplicar el pensamiento crítico en la gestión de la información, utilizando herramientas para la escritura académica y técnicas de gestión de la información.

Además, se les brindarán competencias comunicativas y argumentativas, incluyendo técnicas de oratoria, argumentación y persuasión, para que puedan expresarse de manera efectiva en distintos contextos y ante diversas audiencias.

En la formación de la Licenciatura, se otorga especial relevancia a la comunicación audiovisual y digital, los estudiantes adquieren habilidades en lenguaje audiovisual, diseño gráfico, y producción de contenido para plataformas digitales, capacitándolos para generar mensajes impactantes y de calidad en diversos medios.

Por otro lado, la investigación y la metodología ocupan un lugar esencial en el currículo, preparando a los alumnos para analizar e interpretar datos comunicativos mediante metodologías avanzadas de ciencias sociales y estadística; por lo anterior el plan de estudios incorpora la práctica profesional y el servicio social, ofreciendo certificaciones en locución, diseño web, producción de audio y video, y gestión de redes.

Para más información sobre esta oferta educativa ingresar a la página https://www.uadec.mx/comunicacion/; el periodo de registro para presentar el examen de admisión cierra el 21 de septiembre de 2026, a través de la página oficial de Admisiones de la UA de C www.uadec.mx/admisiones/ una vez realizado el registro, imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago del derecho a examen de admisión, cuyo costo es de $920 pesos. (El Heraldo de Saltillo)