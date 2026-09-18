Black Diamonds busca empoderar a mujeres a través del fútbol americano

El equipo femenil de Saltillo invita a mujeres desde los 15 años, con o sin experiencia, a integrarse gratuitamente a sus entrenamientos

Más que formar un equipo competitivo, Black Diamonds busca empoderar a las mujeres a través de la práctica del fútbol americano femenil equipado, brindándoles un espacio para desarrollar disciplina, confianza, liderazgo, fortaleza física y mental, así como compañerismo. El conjunto de categoría libre tiene abiertas sus puertas para mujeres de 15 años en adelante, sin importar si cuentan con experiencia previa.

La historia del equipo se remonta a diferentes etapas del proyecto Vqueens, entre ellas Vqueens Moraditas, Vqueens Black, Vqueens Moradas y Vqueens Blacks, donde varias de sus actuales jugadoras comenzaron su formación. Tras la conclusión de aquel proyecto, algunas integrantes decidieron continuar su trayectoria y dar paso a Black Diamonds, incorporando también a nuevas jugadoras que comienzan a escribir su historia dentro de este deporte.

Sumado a lo anterior, Black Diamonds invita a nuevas generaciones a sumarse a sus filas. La convocatoria contempla inscripción gratuita y entrenamientos los martes, miércoles y jueves, de 8 a 10 de la noche, en el Campo Nido Águila de Saltillo, donde las nuevas integrantes pueden aprender los fundamentos de la disciplina y familiarizarse con el equipo de protección.

Las mujeres interesadas en integrarse pueden solicitar información a través del número de WhatsApp 844 506 3695. Bajo el lema «Una nueva era. Una misma pasión», Black Diamonds busca consolidar una comunidad deportiva en la que cada jugadora pueda crecer y demostrar que el fútbol americano también es un espacio para ellas.

«La liga en la que estamos participando es la LMF Arena, una liga de Monterrey, como Black Diamonds es nuestra segunda temporada», expresó Lluvisela Salazar, presidenta del equipo. (OMAR SOTO)