Invitan a recorrer las huellas franciscanas por el Centro Histórico de Saltillo

Este sábado se realizará la segunda edición de la Caminata Cultural «Tras los pasos de los franciscanos en el Centro Histórico de Saltillo», guiada por historiadores y un fraile de la Orden de los Frailes Menores

Con el propósito de acercar a saltillenses y visitantes a la historia y presencia de la comunidad franciscana en la ciudad, este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la segunda edición de la Caminata Cultural «Tras los pasos de los franciscanos en el Centro Histórico de Saltillo».

La actividad comenzará a las 9 de la mañana en la parroquia de San Esteban, desde donde los participantes recorrerán distintos espacios del Centro Histórico relacionados con la presencia franciscana, hasta llegar al Santuario de San Francisco de Asís.

El padre José Daniel Ramos Rocha, de la Orden de los Frailes Menores (OFM) y guardián del Santuario, explicó que se trata de la segunda edición de esta caminata, luego de que la primera se realizara en mayo de este 2026 como parte de los festejos previos a la elevación del templo de San Francisco de Asís a la categoría de Santuario.

La caminata será guiada por el historiador Carlos Recio Dávila y el maestro Arturo Villarreal Reyes, además del padre José Daniel. El trayecto contempla pasar por la Plaza Manuel Acuña, Plaza San Francisco y la Iglesia Bautista, antes de concluir en el Santuario de San Francisco de Asís.

Para participar es necesario realizar previamente el registro en el Santuario de San Francisco de Asís, ubicado sobre la calle Juárez, antes de llegar a General Cepeda, en la Zona Centro de Saltillo, además de cubrir una cuota de recuperación de 150 pesos. (OMAR SOTO)