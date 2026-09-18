Detona Manolo entrega de 1150 escrituras en todas las regiones

San Juan de Sabinas. – El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en San Juan de Sabinas la entrega de escrituras a familias de la Región Carbonífera, como parte de una jornada simultánea mediante la cual miles de familias de las distintas regiones de Coahuila recibieron certeza jurídica sobre sus propiedades.

«Desde San Juan de Sabinas en la Carbonífera, junto con nuestro equipo Mejora Coahuila y la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila, detonamos la entrega simultánea de mil 150 escrituras en todas las regiones de Coahuila. Con este gran programa le damos certeza jurídica a nuestra gente sobre su casa y su mayor patrimonio. ¡Felicidades a las familias beneficiadas! En equipo aquí vamos a seguir desarrollando proyectos, programas y obras para bien de los 38 municipios de Coahuila», destacó el gobernador

El mandatario estatal señaló que las escrituras representan seguridad y certeza patrimonial para las familias al acreditar legalmente la propiedad de sus viviendas y terrenos y facilitar la transmisión ordenada de sus bienes.

Las escrituras entregadas en la Región Carbonífera corresponden a familias de San Juan de Sabinas, Juárez, Múzquiz, Progreso y Sabinas.

Con esta jornada, el Gobierno del Estado, a través de sus programas de escrituración y regularización patrimonial, alcanza más de 2 mil escrituras entregadas en Coahuila durante 2026.

Como parte de la jornada, y en el marco de Septiembre, Mes del Testamento, las 174 familias beneficiarias de San Juan de Sabinas podrán acceder de manera gratuita a la elaboración de su testamento, con el propósito de facilitar la organización y transmisión de su patrimonio y prevenir conflictos familiares.

Durante el evento, Jiménez Salinas señaló que su administración mantiene una estrategia de atención territorial mediante la cual se acercan programas sociales, obras y servicios a las colonias, barrios y ejidos de las distintas regiones del estado.

Explicó las acciones que se realizan para fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades laborales en la Región Carbonífera, entre ellas la llegada de nuevas inversiones y la reactivación de empresas vinculadas con la industria del carbón.

Señaló que una de las prioridades de su administración es impulsar la generación de empleo y la diversificación económica de la región, fortaleciendo las condiciones para la instalación y crecimiento de empresas.

El gobernador refrendó también el compromiso de mantener el trabajo coordinado en materia de seguridad y continuar fortaleciendo las instituciones y acciones que permitan preservar la tranquilidad de las familias coahuilenses.

En el evento estuvieron presentes autoridades estatales y municipales, legisladores y representantes de las familias beneficiarias.

En su intervención, Andrés Garza Martínez, encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, informó que 115 familias de San Juan de Sabinas recibieron sus escrituras; como parte de una entrega simultánea de miles de documentos en las distintas regiones de Coahuila, con lo que suman 2 mil 156 escrituras entregadas en el estado durante 2026.

Precisó que estas acciones fortalecen la seguridad patrimonial de las familias y reconoció la coordinación entre autoridades estatales, municipales, el Congreso del Estado, el Colegio de Notarios, Mejora Coahuila y la ciudadanía para avanzar en la regularización de la tenencia de la tierra.

Una de las beneficiarias, María Josefina Álvarez Valdez, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y a los equipos estatal y municipal por hacer posible la entrega de su escritura, al destacar que este documento representa para las familias la certeza jurídica de su patrimonio y la culminación de un anhelo construido durante años de esfuerzo y sacrificio.

El alcalde de San Juan de Sabinas expuso que la entrega de 115 escrituras representa certeza jurídica, tranquilidad y patrimonio para las familias beneficiarias, y reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades del municipio.

Al final, agradeció el impulso a nuevas inversiones y empleos, así como el apoyo para mejorar la infraestructura educativa y avanzar en obras y servicios que contribuyen al desarrollo de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)