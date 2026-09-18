Invita UAdeC a egresados a participar en Sesión de Reclutamiento “Magna Night”

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva, llevará a cabo la Sesión de Reclutamiento “Magna Night”, dirigida a egresadas y egresados de las áreas de Ingeniería, Administración, Contabilidad y Recursos humanos.

El encuentro se realizará el 24 de septiembre a las 18:00 horas, en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” del Campus Camporredondo, en Saltillo, y tendrá como propósito acercar a las y los profesionistas de la UAdeC a oportunidades de empleo, prácticas profesionales y herramientas que contribuyan a su incorporación al mercado laboral.

La coordinadora de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Valdés García, informó que durante la jornada se ofertarán más de 30 vacantes en la región, principalmente para puestos de mandos medios y gerenciales, además de algunas oportunidades para prácticas profesionales.

Agregó que, al tratarse de una empresa con presencia a nivel nacional, las y los asistentes también podrán registrar su información para considerar oportunidades laborales en otras ciudades del país, en caso de contar con disponibilidad para cambiar de residencia.

Como parte del programa se ofrecerá una conferencia a cargo del Lic. Diego Andarza, quien abordará las competencias y habilidades que actualmente son relevantes para lograr una adecuada inserción laboral.

“Magna Night” también contempla un espacio de Networking, en el que las y los participantes podrán establecer contacto con personal de la empresa, colegas y representantes de la Universidad; además, se instalarán módulos de atención relacionados con educación continua y formación en lenguas extranjeras, con énfasis en el fortalecimiento del idioma inglés como una de las competencias que pueden contribuir al desarrollo profesional.

La actividad será gratuita, las personas interesadas pueden realizar un pre registro mediante el enlace https://crm-asistencia.uadec.mx/registro/reclutamiento, para quienes tengan dificultades con el registro, está disponible el correo egresados@uadec.edu.mx.

Para más información, comunicarse a la Coordinación de Vinculación e Innovación Productiva a los teléfonos (844) 410 14 41 y (844) 410 15 43 o a través del correo electrónico egresados@uadec.edu.mx. (El Heraldo de Saltillo)