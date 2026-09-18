Fortalece Ruta Estudiantil Gratuita la economía de familias de Ramos Arizpe

Intensifican una capacitación permanente para mejor servicio, el cual es gratuito, seguro e incluyente

Con más de 60 mil traslados mensuales y una capacitación constante, la Ruta Estudiantil Gratuita se mantiene como uno de los principales servicios de movilidad del Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, al conectar sin costo zonas habitacionales con escuelas, preparatorias, universidades y sectores industriales.

El servicio, respaldado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; e impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, alcanza alrededor de 800 mil usuarios al año y opera con seis unidades equipadas con aire acondicionado, cámaras, pantallas y sistema de acceso mediante código QR.

“Estamos hablando de miles de traslados que cada mes representan un apoyo y ahorro para nuestros estudiantes y claro, para la economía de sus familias. Queremos que la Ruta siga creciendo en calidad, seguridad y atención, porque es un servicio que todos los días está moviendo a Ramos Arizpe”, señaló Gutiérrez Merino.

Como parte de este fortalecimiento, el Gobierno Municipal capacitó a los operadores de las seis unidades en atención y acompañamiento a personas con discapacidad, con el propósito de brindar un servicio cada vez más incluyente y sensible a las necesidades de sus usuarios.

Durante la jornada, los conductores recibieron orientación sobre los distintos tipos de discapacidad y participaron en ejercicios prácticos, principalmente relacionados con discapacidad visual. Mediante el uso de antifaces realizaron dinámicas para experimentar algunas de las dificultades que una persona puede enfrentar al desplazarse, identificar obstáculos o utilizar el transporte.

El director de Transporte Municipal, Juan Alberto García Leija, explicó que la preparación de los operadores forma parte de las acciones para mejorar permanentemente la atención que reciben los usuarios de la Ruta Estudiantil.

La capacitación contó con la participación de personal de la Unidad Básica de Rehabilitación, que brindó herramientas a los conductores para ofrecer apoyo y atención adecuada a personas con discapacidad.

El Gobierno Municipal continuará fortaleciendo este sistema de movilidad para mantener un servicio gratuito, seguro, eficiente e incluyente para las familias de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)