Coahuila fortalece la prevención y coexistencia responsable con el oso negro

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), reforzó la difusión de información preventiva sobre el manejo y la convivencia responsable con el oso negro, con el objetivo de proteger a la población y conservar esta importante especie de la fauna silvestre de Coahuila.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la protección de los recursos naturales y de la biodiversidad forma parte de las acciones permanentes de su administración, por lo que destacó la importancia de que la ciudadanía conozca cómo actuar ante la presencia de un ejemplar.

“Coahuila es tierra de osos y tenemos que aprender a coexistir responsablemente con nuestra fauna silvestre. Desde nuestro gobierno seguimos trabajando para proteger nuestras especies, pero también para brindar información que permita a las familias, visitantes y turistas disfrutar de nuestros espacios naturales de manera segura y responsable”, expresó el gobernador.

El oso negro (Ursus americanus) es una especie amenazada y protegida por la legislación mexicana, por lo que se encuentra prohibido cazarlo, dañarlo o acosarlo. Aunque generalmente evita el contacto con las personas, su extraordinario sentido del olfato puede llevarlo hacia zonas habitadas, campamentos o espacios turísticos cuando encuentra basura o alimentos de fácil acceso.

La Secretaria de Medio Ambiente Diana Susana Estens de la Garza recomienda que, al encontrarse con un oso negro, las personas mantengan la calma y no corran, ya que esta acción puede provocar una reacción de persecución. Si el animal ya detectó la presencia humana, se debe retroceder lentamente, sin darle la espalda, hablando con voz firme y tranquila.

También se recomienda evitar una mirada fija hacia el ejemplar, hacerse visualmente más grande levantando los brazos, una mochila o una chamarra, y generar ruido en caso de que el oso continúe acercándose.

En el caso de encontrarse con una osa acompañada de sus crías, la recomendación principal es no colocarse entre la madre y los oseznos y nunca intentar capturar o manipular una cría.

El gobernador Manolo Jiménez destacó que la prevención es fundamental para evitar situaciones de riesgo.

“La mejor manera de proteger a nuestros osos es respetar su espacio y evitar prácticas que los acerquen a las personas. No debemos alimentarlos, perseguirlos ni intentar tomarnos fotografías a corta distancia. Estamos hablando de fauna silvestre que debemos admirar y proteger desde una distancia segura”. (El Heraldo de Saltillo)