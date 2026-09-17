Ganan 24% más los hombres que las mujeres:  CEEY

Ciudad de México. – La brecha salarial promedio, entre hombres y mujeres, es de 24 por ciento en el País, debido a la desigualdad que existe en el desempeño del trabajo no remunerado, advirtió un análisis del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Afirmó que el promedio de horas semanales remuneradas se ha mantenido sin cambios en comparación con los datos de hace un año. Es decir, las mujeres laboran solo 37 horas semanales mientras que los hombres trabajan 44 horas, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre del 2026 y en relación al mismo periodo del año pasado.

«Esta diferencia implica que los hombres trabajan cerca de una jornada extra a la semana, lo cual incide directamente en la brecha salarial. Lo anterior es en parte reflejo de cómo se distribuyen las tareas del hogar y de cuidados, trabajo que lleva a muchas mujeres a optar por empleos más flexibles -evidenciado en su mayor tasa de informalidad frente a los hombres- o a trabajar jornadas remuneradas más cortas», advirtió el CEEY.

Añadió que la actualización de estos indicadores muestra que el mercado laboral mantiene barreras estructurales que limitan su capacidad para ofrecer oportunidades de desarrollo e inclusión para toda la población.

En este sentido, el Centro de Estudios advirtió que la brecha salarial por razón de género destaca como uno de los principales obstáculos en el mercado laboral.

Para superarla, dijo CEEY, resulta indispensable reforzar acciones que permitan conciliar el trabajo remunerado con las labores de cuidado y del hogar. Asimismo, se deben implementar y consolidar mecanismos directos para erradicar la disparidad de ingresos.

El documento advierte que las brechas se mantienen aún en grados de estudios superiores, ya que a nivel licenciatura y posgrado, la diferencia es de 19 por ciento y 23 por ciento, respectivamente. (AGENCIA REFORMA)