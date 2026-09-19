Interviene Javier Díaz arroyo y puente peatonal en Las Teresitas

Alcalde fortalece labores de limpieza, deshierbe y mantenimiento en distintos sectores

El alcalde Javier Díaz González mantiene la atención en arroyos, afluentes, plazas públicas y áreas verdes, a fin de conservar estos espacios y fortalecer la prevención ante las lluvias.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal de “Aquí Andamos” realizó la limpieza integral y deshierbe de diversos arroyos y afluentes de la ciudad, donde retiró maleza, basura y otros desechos acumulados que pueden generar riesgos para las familias que habitan a su alrededor.

Entre los puntos intervenidos se encuentra el arroyo que corre paralelo a la calle Coagullas, donde se llevan a cabo trabajos de limpieza y deshierbe en su cauce y márgenes; asimismo, se trabajó en el área del puente peatonal que se ubica a la altura de la calle Tovossos, del fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

De manera paralela, el Gobierno de Saltillo reforzó las labores permanentes de deshierbe, limpieza y mantenimiento de plazas públicas y áreas verdes, con atención a los espacios ubicados entre las calles Daroca, Todela, Teruel y Alcalá, de la colonia Portales de Aragón.

En estos puntos se eliminó maleza crecida y basura, para ofrecer áreas verdes dignas y listas para el recreo y la convivencia de la comunidad. (El Heraldo de Saltillo)