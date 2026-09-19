Muere hombre en situación de calle en el exterior de una vivienda

Un hombre de 42 años, quien se encontraba en situación de calle, perdió la vida mientras permanecía en el exterior de una vivienda ubicada sobre la avenida San Ángel, en la colonia del mismo nombre.

El reporte se generó luego de que habitantes del sector observaron al hombre inconsciente y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911, ante el temor de que pudiera encontrarse en una situación de riesgo.

Al lugar se trasladaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con vecinos, era conocido en el sector con el apodo de “La Chapis”.

Habitantes señalaron que el hombre presuntamente enfrentaba problemas relacionados con el consumo de drogas y que era conocido por permanecer frecuentemente en las inmediaciones de la colonia.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las investigaciones.

Posteriormente, agentes de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y documentar las condiciones en las que fue localizado el cuerpo.

A simple vista, las autoridades no observaron huellas evidentes de violencia; sin embargo, será la necropsia de ley la que permita establecer con precisión la causa y circunstancias del fallecimiento.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán los estudios correspondientes y se continuará con el procedimiento legal para su identificación y entrega a sus familiares. (El Heraldo de Saltillo)