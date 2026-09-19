Apoya ayuntamiento rehabilitación de puente vehicular en Parque Industrial Santa María

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe brindó apoyo en los trabajos de mantenimiento del puente vehicular ubicado en el acceso al Parque Industrial Santa María, en su conexión con la carretera Monterrey-Saltillo, luego de que la estructura presentara daños derivados del constante flujo de vehículos y unidades de carga pesada.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que su administración colaboró con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para atender el desperfecto y recuperar cuanto antes las condiciones adecuadas de circulación en uno de los puntos con mayor movimiento vehicular de la zona industrial.

“Estamos apoyando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo que es la reparación de este puente. Es una obra demasiado importante por el tráfico que se tiene”, señaló el edil durante una supervisión de las labores.

De acuerdo con Gutiérrez Merino, el deterioro provocó la formación de un hueco y la separación de una de las secciones de la estructura, situación que hizo necesaria una intervención con materiales capaces de soportar el peso y tránsito constante que caracteriza a este acceso.

“Aquí está el hueco que se hizo; estamos reparando con concreto de tipo hidráulico y, sobre todo, por el tipo de flujo y peso que se tiene, una de las puntas fue la que se separó”, explicó.

Las labores contemplan la preparación de la zona dañada y la aplicación de concreto en la parte superior del puente, con el objetivo de reforzar el área afectada y permitir nuevamente el tránsito vehicular en condiciones adecuadas.

El alcalde destacó que la intervención busca reducir las afectaciones para trabajadores, transportistas y habitantes que utilizan diariamente este punto para ingresar o salir del Parque Industrial Santa María y de sectores habitacionales cercanos. Añadió que, una vez concluidos los trabajos, se espera liberar por completo la circulación en el puente.

“Ya pronto estará muy libre la circulación, los trabajos solo serán unas pocas horas”, afirmó Gutiérrez Merino, al señalar que el municipio continuará colaborando con las autoridades federales y estatales en las acciones necesarias para agilizar la reparación de esta y otras importantes conexiones viales de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).