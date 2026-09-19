Fortalece Ramos Arizpe su campo con obras que deciden los ejidatarios

Cada poblado beneficiado cuenta con un presupuesto de 250 mil pesos para atender sus prioridades

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe fortalece al campo durante 2026 con el programa “En tu Ejido Tú Decides”, un esquema mediante el cual los habitantes participan directamente en la definición de las obras y acciones que consideran prioritarias para sus comunidades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este modelo permite llevar los recursos directamente a las necesidades de los ejidos, con proyectos que van desde infraestructura hidráulica y espacios comunitarios hasta acciones para fortalecer las actividades productivas.

Reitero que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la coordinación entre Estado y Municipio, se continuará fortaleciendo la atención al campo con obras, servicios y programas que respondan directamente a las necesidades de las familias de las comunidades rurales.

“Quienes viven todos los días en el área rural, saben qué hace falta y qué debe atenderse primero. Nosotros vamos, los escuchamos y trabajamos con ellos para que esos recursos se conviertan en la obra o acción que su comunidad realmente necesita”, expresó.

Entre las acciones impulsadas se encuentran obras para mejorar el abasto de agua, como equipamiento de pozos, líneas de conducción y tomas domiciliarias; rehabilitación de infraestructura hidráulica; construcción y mejoramiento de espacios comunitarios, así como labores productivas para la preparación de tierras agrícolas mediante barbecho y rastra.

El programa ha beneficiado a comunidades como Plan de Guadalupe, Tanque Viejo, San Ignacio, Las Norias, Las Esperanzas, Guajardo, Santo Domingo, San Francisco de Paredón y Anhelo, entre otras

En Anhelo, por ejemplo, se han desarrollado acciones relacionadas con el equipamiento de pozos, líneas de conducción y tomas domiciliarias; mientras que en Las Esperanzas se atendió infraestructura hidráulica con la rehabilitación del canal derivador de agua. En San Antonio de Acatita se han realizado acciones para espacios comunitarios y entrega de material para explanadas.

A esta estrategia se suma la nueva Ruta Ejidal “Todos por Más”, que comenzará operaciones el 21 de septiembre para conectar los lunes y viernes diversas comunidades rurales con la cabecera municipal, facilitando a sus habitantes el acceso a servicios, trámites y actividades comerciales. (El Heraldo de Saltillo)