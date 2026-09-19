Coahuila participa activamente en el Segundo Simulacro Nacional de Protección Civil 2026

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, el Gobierno de Coahuila participó activamente en el Segundo Simulacro Nacional 2026, convocado por el Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

En el marco del Día Nacional de Protección Civil y en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, el ejercicio se llevó a cabo este 19 de septiembre, con la participación de instituciones públicas y privadas, así como de distintos sectores de la sociedad.

El simulacro tuvo como propósito evaluar los protocolos de actuación, fortalecer la coordinación institucional e identificar áreas de oportunidad para mejorar la respuesta ante una emergencia real.

En Coahuila participaron 1,706 inmuebles y 109,420 personas, con presencia en 35 municipios de la entidad. Del total de inmuebles, 398 correspondieron al ámbito federal, 69 al estatal, 42 al municipal y 1,197 al sector privado, lo que refleja la participación de los distintos sectores.

Durante el simulacro se activaron protocolos de emergencia, se realizaron evacuaciones de inmuebles y se concentró a las personas participantes en los puntos de reunión establecidos, con la finalidad de evaluar aspectos como la organización, disciplina, sistemas de alerta, tiempos de respuesta, rutas de evacuación y coordinación de las brigadas internas de protección civil.

De acuerdo con el esquema nacional, el ejercicio se desarrolló bajo distintas hipótesis sísmicas conforme a las regiones del país. Para la zona noreste, en la que se encuentra Coahuila, se planteó una hipótesis de sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad de Allende, Nuevo León.

El Segundo Simulacro Nacional 2026 permitió a las instituciones participantes poner a prueba sus procedimientos y reforzar sus capacidades de prevención, preparación y respuesta, además de fomentar entre la población la importancia de conocer los riesgos de su entorno y contar con protocolos para actuar antes, durante y después de una emergencia.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la cultura de la prevención y la coordinación entre autoridades, instituciones, empresas y sociedad, con el propósito de contar con comunidades cada vez mejor preparadas ante cualquier situación de emergencia.

La prevención es responsabilidad de todas y todos. (El Heraldo de Saltillo)