Propone Trump cambiar nombre de Inteligencia Artificial

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una encuesta para consultar a sus seguidores sobre un posible cambio de nombre para la Inteligencia Artificial (IA).
A través de una publicación en Truth Social, Trump cuestionó el término «Inteligencia Artificial» al considerarlo impreciso y poco elegante para describir el desarrollo de esta tecnología.
«Una descripción mucho más elegante y exacta de este nuevo fenómeno sería Inteligencia Superior (IS), Inteligencia Extrema (IE) o Inteligencia Suprema (IS)», escribió el Mandatario.
Trump pidió a sus seguidores votar por alguna de las tres alternativas y planteó la consulta como una manera de definir el nombre de la «revolución» tecnológica que, según dijo, continúa creciendo.
La propuesta se produce en medio de un creciente debate en Estados Unidos sobre el desarrollo de sistemas de IA, sus posibles riesgos y la necesidad de establecer mecanismos de supervisión.
La encuesta fue publicada mientras Trump también ha defendido un mayor. (AGENCIA REFORMA)