Con más de 500 participantes, Coahuila vive el 5k “Yo Por La Inclusión”

La actividad forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Coahuila para construir una sociedad más incluyente

Con la participación de más de 500 personas, se llevó a cabo el 5K “Yo Por La Inclusión”, una jornada que reunió a familias y personas de todas las edades para compartir, hacer ejercicio y disfrutar de un espacio pensado para todas y todos, como parte de la cruzada por una inclusión plena en Coahuila.

Organizado por la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, de la mano con el DIF Coahuila, a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, el 5K comenzó a las 7:45 de la mañana con un calentamiento y, posteriormente, inició el recorrido desde avenida Universidad y Venustiano Carranza, dentro de la Ruta Recreativa. Las personas participantes pudieron caminar, trotar o recorrer la ruta sobre ruedas, en silla de ruedas, patines, scooters y otros medios, en una actividad sin carácter competitivo y abierta para todas las edades.

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, quien estuvo acompañado por su familia, destacó la respuesta de la ciudadanía y agradeció a las familias y participantes por sumarse a esta jornada convocada como parte de la cruzada por la inclusión del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Señaló que estos espacios permiten convivir, hacer equipo y seguir recordando que la inclusión debe estar presente en todos los espacios de la sociedad.

En el evento acompañaron al secretario de la SIDS; Pedro Ortega, director general para el Bienestar de las Personas con Discapacidad del Gobierno Federal, así como Ivonne Espinosa Torres, en representación de la Sra. Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Edgar Omar Fuentes, en representación del alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; Luis Alberto Durán Herrera, subsecretario de Inclusión; Patricia Yeverino Mayola, directora para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación; Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación del Estado; Octavio Pimentel, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila; Iván Terashima, director del ICOJUVE, entre otras autoridades y representantes de instituciones.

Martínez y Morales, informó que los 500 boletos disponibles fueron vendidos y que, además, se sumaron más personas al recorrido. La aportación de 150 pesos por participante será destinada a apoyar a una asociación cuyo trabajo esté enfocado en las neurodivergencias, especialmente en niñas y niños. Al finalizar el recorrido, la jornada continuó con la rifa de bicicletas eléctricas y otras actividades para disfrutar en familia, como el Karaoke y el Tren de las Emociones. En este último, las familias pudieron participar en una dinámica especial, pasar a firmar la lona y recibir un peluche de las emociones como recuerdo de su participación.

La jornada también contó con la participación de Volkova, las niñas de Jazz de la Casa de la Cultura de Saltillo y la Compañía Folklórica de Saltillo Ixtle, quienes con sus presentaciones pusieron música, baile y alegría a este encuentro, además de otras actividades y participaciones que hicieron de la mañana una celebración de la inclusión.

Finalmente, el secretario agradeció a quienes hicieron posible esta jornada y refrendó el compromiso de continuar trabajando por una sociedad en la que todas las personas puedan

participar plenamente. “En Coahuila, la inclusión de todas y todos no es la meta, es el camino, y lo recorremos a pasos de gigante”, expresó. (El Heraldo de Saltillo)