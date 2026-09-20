Aplicará Comisaría al poniente operativos contra ingesta en vía pública

Refuerzan medidas para mayor seguridad en colonias Valencia, La Gloria, Evaristo Pérez Arreola y Andalucía

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana aplicará diversas estrategias y operativos en las colonias Valencia, La Gloria, Evaristo Pérez Arreola y Andalucía, como parte de los acuerdos vecinales para reforzar la seguridad.

Integrantes de la Comisaría de Seguridad, encabezados por el comisionado Miguel Ángel Garza Félix, llevaron a cabo una reunión con vecinas y vecinos del sector poniente de Saltillo.

Miguel Ángel Garza señaló que las reuniones forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González por mantener una ciudad segura, lo cual se logra a través del trabajo en territorio y con la gente.

Entre las medidas acordadas están reforzar la videovigilancia, instalar una caseta de Policía, llevar a cabo con vecinos la firma de bitácora de patrullajes policiales en distintos puntos, además de implementar operativos contra la ingesta de alcohol en la vía pública, así como de tránsito para sancionar el exceso de velocidad o, en el caso de motociclistas, sancionar si no se usa casco.

“Acompañado de mi amigo, el regidor Eduardo Medrano Aguirre, escuchamos de primera mano los planteamientos en materia de seguridad para trabajar juntos en las soluciones”, mencionó Garza Félix.

A la reunión acudieron áreas como Policía Municipal, Tránsito, Grupo de Reacción Sureste, Agrupamiento Violeta, Policía Cibernética, Contra Robo a Casa Habitación, Justicia Cívica y Policía Ambiental, entre otras. (El Heraldo de Saltillo)