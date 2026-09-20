Ruta Recreativa, el espacio familiar de Saltillo

Ofrece cada domingo alternativas para la activación física, la recreación y la convivencia

Como cada domingo, la Ruta Recreativa se convirtió en un espacio para la convivencia de las familias saltillenses, mientras que el bulevar Venustiano Carranza se transformó en una gran pista para realizar diversas actividades físicas.

El Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Javier Díaz González, trabaja para ofrecer cada vez más espacios en la ciudad, con la finalidad de poner al alcance de las y los saltillenses sitios adecuados para la activación física, la recreación y la convivencia.

La Ruta Recreativa brinda además la oportunidad para el desarrollo de carreras, desfiles y actividades que fomentan la convivencia a través del deporte.

A lo largo del trayecto se ofrecen servicios para la prevención y cuidado de la salud, así como atención para seres sintientes y la posibilidad de acceder a la adopción responsable.

El recorrido puede realizarse en bicicleta, patines o con carriolas, lo que permite que personas de todas las edades disfruten de este espacio que el Gobierno Municipal pone a disposición de las familias y que contribuye al fortalecimiento del tejido social.

Cada domingo, la Ruta Recreativa reúne actividades físicas y recreativas, así como servicios de atención médica, veterinaria y de promoción de la salud, en un entorno seguro para la convivencia y el esparcimiento. (El Heraldo de Saltillo)