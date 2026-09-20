Más de 30 restaurantes de Coahuila se suman a estrategia de inclusión: SIDS

La estrategia para ampliar la accesibilidad en establecimientos de Coahuila continúa creciendo, con más de 30 restaurantes incorporados a un programa que contempla la elaboración de menús en sistema Braille y la capacitación de trabajadores en Lengua de Señas Mexicana (LSM), informó Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado.

El funcionario explicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y busca que la inclusión vaya más allá de colocar materiales adaptados, mediante la preparación del personal que mantiene contacto directo con los comensales y la eliminación gradual de barreras de comunicación y accesibilidad.

“Es un programa donde hay un compromiso de inclusión por parte de los restaurantes; ya van más de 30 los que se suman y, bueno, pues implica los menús en Braille, pero también el curso de Lengua de Señas Mexicana a los trabajadores”, señaló Martínez y Morales.

La estrategia ha registrado un crecimiento durante los últimos meses. En agosto se informaba de alrededor de 25 establecimientos participantes y posteriormente la cifra aumentó a más de 30 en diferentes regiones de Coahuila. La elaboración de las cartas en Braille se realiza de manera especializada y permite que una persona con discapacidad visual pueda conocer alimentos, bebidas y precios de forma independiente.

A la par, la Secretaría ha extendido los cursos de Lengua de Señas Mexicana. Durante agosto se reportó que más de mil personas habían recibido este tipo de capacitación en el estado, mientras que para el sector gastronómico se diseñaron cursos con vocabulario y expresiones relacionadas específicamente con la atención en restaurantes. Las capacitaciones también pueden llevarse directamente a establecimientos o instituciones educativas que las soliciten.

Martínez y Morales ha destacado que estas medidas buscan generar condiciones para que las personas con discapacidad puedan desenvolverse con mayor autonomía en espacios cotidianos. Además de los menús y los cursos, el esquema contempla sensibilización para trabajadores y recomendaciones para mejorar la accesibilidad de los establecimientos sin que necesariamente representen inversiones elevadas.

Asimismo, el secretario destacó los avances registrados por Coahuila en indicadores relacionados con el desarrollo social y la disminución de carencias.

“Somos de los estados con menores carencias en el tema alimentario; avanzamos tres posiciones en tan solo dos años para colocarnos en cuarto lugar a nivel nacional, pero estamos en primer lugar nacional como el estado con menor carencia por seguridad social”, expresó.

El titular de Inclusión y Desarrollo Social indicó que se mantendrán las acciones dirigidas a reducir las distintas barreras que enfrentan grupos en situación de vulnerabilidad, al tiempo que se dará seguimiento a los indicadores oficiales en materia de alimentación, seguridad social, vivienda y educación para orientar las políticas públicas de atención social en Coahuila. (EDUARDO SERNA).