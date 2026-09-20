UAdeC mantiene expectativa de mayor presupuesto para próximo ejercicio

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) mantiene expectativas favorables de obtener un incremento en su presupuesto para el próximo ejercicio, luego de que comenzaran a plantearse propuestas para fortalecer los recursos destinados a las universidades públicas, informó el rector Octavio Pimentel Martínez.

El titular de la máxima casa de estudios señaló que todavía no existe certeza sobre el monto que podría recibir la institución; sin embargo, reconoció el trabajo realizado por legisladores federales de Coahuila de las distintas fuerzas políticas para buscar mejores condiciones financieras para las instituciones de educación superior.

“Ya hay por ahí una propuesta en donde la Universidad podría tener algo de incremento. Todas las universidades no sabemos exactamente cuánto todavía. Yo quiero agradecerles a los diputados de Coahuila, de todos los partidos, porque realmente han hecho un esfuerzo pensando en el tema de las instituciones, de las universidades”, expresó.

Pimentel Martínez explicó que uno de los principales retos financieros continúa siendo el sistema de pensiones. Detalló que durante el ejercicio anterior la UAdeC manejó alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, mientras que el déficit relacionado por el tema pensionario alcanzó aproximadamente los 600 millones de pesos.

A esta situación, agregó, se sumó una reducción de entre 60 a 70 millones de pesos respecto a los recursos que ordinariamente recibía la Universidad. Por ello, consideró importante que, para el siguiente ejercicio, cuando menos, no se presente un nuevo recorte y, de ser posible, se concrete un incremento, aunque sea moderado.

“Yo estoy pensando, a como veo las cosas, en un incremento moderado, pero que venga; cuando menos que no nos quite, para que podamos estar cumpliendo lo que nos comprometimos”, manifestó el rector, quien añadió que las universidades públicas también enfrentan las consecuencias de la desaparición de fideicomisos federales que anteriormente contribuían a atender compromisos pensionarios.

Finalmente, Pimentel Martínez aseguró que, independientemente de la cantidad de recursos que sean asignados, la UAdeC deberá mantener una administración productiva y enfocada en resultados. Entre las prioridades mencionó elevar la calidad educativa, impulsar la investigación y fortalecer herramientas para la preparación profesional de los estudiantes.

En este sentido, señaló que durante el semestre continuarán promoviendo actividades como la movilidad estudiantil, el aprendizaje de un segundo idioma, las prácticas profesionales y otros programas extracurriculares, con el objetivo de que los jóvenes egresen con mayores herramientas y mejores condiciones para incorporarse al ámbito profesional. (EDUARDO SERNA).