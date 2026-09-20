IEEA atiende a cerca de 50 mil coahuilenses en alfabetización y educación básica

El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) mantiene una atención cercana a los 50 mil coahuilenses que buscan aprender a leer y escribir o concluir sus estudios de primaria y secundaria, informó su director general, Jaime Bueno Zertuche.

El funcionario destacó que Coahuila registra actualmente un índice de analfabetismo de alrededor del 1.2 por ciento, cifra que, señaló, coloca a la entidad entre las que presentan una menor proporción de habitantes que no saben leer ni escribir.

“Coahuila se consolida como el estado con menos personas que no saben leer y escribir. Sin embargo, seguimos trabajando muy fuerte por instrucciones de nuestro gobernador Manolo Jiménez. Los resultados han siempre sido alentadores y en Coahuila el rezago es cada vez menor”, expresó Bueno Zertuche.

Explicó que las labores del instituto se desarrollan mediante plazas comunitarias y círculos de estudio distribuidos en distintas regiones de la entidad, donde se ofrecen servicios en tres niveles: alfabetización, primaria y secundaria.

El titular del IEEA recordó que los programas están dirigidos a personas mayores de 15 años que no sepan leer o escribir, así como a quienes, por distintas circunstancias, no concluyeron la primaria o secundaria y buscan obtener la certificación correspondiente.

“Actualmente se brinda atención a alrededor de 24 mil personas de entre 15 y 59 años de edad, mientras que entre 26 mil y 27 mil beneficiarios corresponden a adultos de 60 años o más, lo que refleja una cobertura amplia entre diferentes grupos de edad”, explicó.

Añadió que el instituto ha observado una presencia importante de jóvenes dentro de sus servicios, al grado de que prácticamente se atiende una cantidad similar de población joven que de adultos y adultos mayores. (EDUARDO SERNA).