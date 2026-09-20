La tranquilidad se construye todos los días en Ramos Arizpe

Se continúa trabajando junto con el Gobierno del Estado y las autoridades federales para cuidar a las familias

Con una vigilancia permanente, prevención, proximidad social, tecnología y coordinación institucional, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene una estrategia permanente de seguridad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las condiciones de seguridad que tiene actualmente el municipio, es porque se combinan labores operativas de la Policía Municipal con acciones preventivas y se trabaja en colaboración permanente con el Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“La tranquilidad se construye todos los días. No podemos bajar la guardia; necesitamos policías en las calles, prevención, tecnología y una coordinación permanente, de ahí que en Ramos Arizpe llevamos más de 50 operativos junto con el Gobierno del Estado y las autoridades federales para cuidar a nuestras familias”, expresó.

Como parte de la estrategia preventiva, la Unidad de Proximidad Social ha llevado pláticas y exhibiciones de la Unidad Canina K9 a 40 planteles educativos, con la participación de 3 mil 950 estudiantes.

El trabajo se ha extendido también al sector productivo, con visitas a 35 empresas en las que 6 mil 300 trabajadores han participado en pláticas preventivas y exhibiciones, lo que representa en conjunto más de 10 mil personas alcanzadas mediante estas acciones de proximidad.

A estas labores se suma el sistema municipal de videovigilancia, que funciona como una herramienta para apoyar la prevención, vigilancia y seguimiento de hechos, además de aportar información que puede contribuir en las investigaciones correspondientes.

El director de Seguridad Pública, Rolando Álvarez Flores, destacó que los operativos y recorridos se mantienen de manera permanente en colonias, vialidades, zonas comerciales, industriales y espacios públicos, acompañados de la coordinación con corporaciones estatales y federales.

El Gobierno Municipal continuará fortaleciendo las capacidades de la Policía de Ramos Arizpe y el trabajo conjunto con los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de preservar el orden y brindar tranquilidad a quienes viven, trabajan y transitan diariamente por el municipio. (El Heraldo de Saltillo)