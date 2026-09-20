Ante presunto acoso, prioridad es proteger al estudiante: SEDU

Ante cualquier señalamiento de presunto acoso dentro de una institución educativa, la prioridad debe ser proteger a la comunidad estudiantil, contener cualquier situación de riesgo y activar los protocolos establecidos para posteriormente canalizar el caso ante las instancias correspondientes, señaló el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn.

Lo anterior surge en seguimiento a los señalamientos realizados por alumnas del CECyTEC Ramos Arizpe “Felipe Carrillo Puerto”, ubicado en el Parque Industrial Santa María, donde en días recientes se han dado a conocer testimonios relacionados con un presunto caso de acoso atribuido a un trabajador del plantel.

Garza Fishburn explicó que los centros educativos cuentan con procedimientos para la prevención y atención de riesgos y que, ante una situación en flagrancia o donde pueda existir peligro para la integridad de un estudiante, la primera acción debe ser intervenir para contenerla y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

“Lo primero es contener la situación si está en flagrancia o hay una situación de riesgo inminente a la integridad o a la vida y, posteriormente, la canalización a las autoridades correspondientes que tienen que atender en cada caso”, expresó el funcionario.

El secretario detalló que la atención dependerá de las características de cada situación, pues puede requerirse asistencia médica, psicológica o de salud mental. Asimismo, cuando los hechos denunciados pudieran ameritar una investigación de otra naturaleza, corresponde dar intervención a las autoridades competentes, entre ellas la Fiscalía, para el esclarecimiento de lo sucedido.

“Todas las denuncias se atienden. La realidad es que sí tenemos un gran compromiso en nuestros liderazgos educativos en atender estas necesidades”, aseguró Garza Fishburn, al señalar la responsabilidad de las autoridades escolares frente a los reportes presentados por integrantes de la comunidad educativa.

Sobre la posibilidad de separar temporalmente de sus funciones a una persona señalada mientras se desarrolla una investigación, el titular de Educación

indicó que esta medida también puede formar parte de las acciones adoptadas dependiendo de las circunstancias de cada caso.

Finalmente, ante los señalamientos surgidos en el CECyTEC Ramos Arizpe, el secretario enfatizó que cualquier denuncia debe seguir los canales institucionales establecidos, priorizando la protección y atención de los estudiantes, así como el esclarecimiento de los hechos por las instancias correspondientes, sin anticipar responsabilidades mientras las investigaciones se encuentran en desarrollo. (EDUARDO SERNA)