El Vaticano revela el itinerario de la visita del papa León XIV por Sudamérica

La Santa Sede informó que la primera visita del pontífice al continente americano se realizará del 6 al 16 de noviembre e incluirá actos protocolares, celebraciones litúrgicas, reuniones con jóvenes y visitas a sectores vulnerables.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV realizará en noviembre su primera gira por Sudamérica, un viaje intenso de 10 días por tres países que marcará su regreso al continente que considera su segunda casa.

Así lo confirmó este lunes 21 de septiembre la Santa Sede al publicar el itinerario oficial. El recorrido iniciará el 6 de noviembre en Montevideo, Uruguay, donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi, continuará en Argentina con una agenda cargada en Buenos Aires y Luján, y concluirá el 17 de noviembre en Lima, Perú, tras sus encuentros con el presidente argentino Javier Milei y la presidenta peruana Keiko Fujimori.

Será la primera vez que León XIV, nacido en Chicago y con nacionalidad peruana, pise suelo americano como Pontífice. Uno de los momentos más simbólicos y esperados de toda la gira será su paso por Chiclayo, la ciudad del norte peruano donde fue obispo de 2015 a 2023 y a la que dedicó un emocionado saludo en español el mismo día de su elección en mayo de 2025.

La agenda, considerada la más apretada de su pontificado hasta ahora, combina la dimensión oficial con la pastoral. El programa incluye:

Misas multitudinarias al aire libre en Luján, donde se espera más de un millón y medio de fieles, y en Lima.

Encuentros institucionales con autoridades, cuerpo diplomático y líderes de otras religiones.

Gestos de cercanía, como la visita al complejo penitenciario federal de Buenos Aires, reuniones con jóvenes, trabajadores, comunidades religiosas y personas en situación de vulnerabilidad.

Actos de especial valor religioso, como la coronación de la Inmaculada Virgen de la Catedral de Santa María en Chiclayo, además de escalas previstas en Cusco y Pucallpa.

El viaje será su quinta gira fuera de Italia en 2026, después de haber visitado Turquía, Líbano, Mónaco, países de África y España. Para Argentina, además, tendrá un significado histórico: será la primera visita de un papa en casi 40 años, luego de que su antecesor Francisco, pese a ser argentino, nunca regresara a su país natal como sumo pontífice. (El Heraldo de Saltillo)

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