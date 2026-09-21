CNN y otros medios demandan a Trump por vetarlos de la Casa Blanca

El pasado viernes 18 la Casa Blanca revocó las credenciales de los reporteros de las cadenas informativas alegando que difundían “noticias falsas”.

Washington DC, Estados Unidos.- Este lunes 21 de septiembre, los medios CNN, MS NOW y Politico anunciaron en un comunicado conjunto que demandarán a la administración estadounidense por impedirles el acceso a la Casa Blanca.

“Notificamos al Gobierno que interpondremos una demanda para proteger nuestros derechos y defender el principio de que no es el Gobierno quien decide qué informa o publica la prensa”, señala el documento.

Según los demandantes, la Casa Blanca retiró las acreditaciones de sus reporteros “sin previo aviso y sin debido proceso” por estar en desacuerdo con su línea editorial.

“Si esto no se impugna, se pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a contar con un periodismo independiente, sin interferencias gubernamentales”, alertaron.

En respuesta, el presidente Donald Trump publicó este mismo lunes un mensaje en su red Truth Social en el que reiteró sus señalamientos y dijo estar librando una batalla contra las “NOTICIAS FALSAS, que han crecido como un cáncer” en el país.

“Esto representa una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡YA!”, escribió.

En solidaridad con los medios vetados, las principales cadenas de televisión de Estados Unidos anunciaron que suspenderán la cobertura en grupo de la agenda del presidente Trump. CBS, ABC, NBC y Fox informaron que ya no se turnarán para cubrir los actos públicos del mandatario, como lo hacían junto a CNN. (El Heraldo de Saltillo)