Ricardo Arjona llega a Saltillo con su tour “Lo Que El Seco No Dijo”. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento MusicVibe anunció que el cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona llegará a Saltillo para presentarse en vivo como parte de su actual gira “Lo Que El Seco No Dijo”, con un espectáculo íntimo y de gran formato, y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el miércoles 2 de diciembre de 2026 a las 9:00 p.m y el evento se llevará a cabo en el Estadio Francisco I. Madero, que puede recibir a más de 15 mil personas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Boletomovil.com. El evento cuenta con 10 zonas diferentes con los siguientes precios: General de Pie: mil 253 pesos, General Gradas: mil 378 pesos, Grada Central: mil 628 pesos, Grada Plata: 2 mil 128 pesos, Plata: 3 mil 753 pesos, Oro: 4 mil 378 pesos, VIP: 5 mil 628 pesos, Platino: 6 mil 253 pesos y Diamante: 7 mil 503 pesos.

Ricardo Arjona es un cantautor guatemalteco, conocido por desenvolverse en distintos géneros musicales como balada, pop latino, rock, pop rock, música cubana, bachata, entre otros. A lo largo de su trayectoria ha lanzado grandes éxitos como “Fuiste Tú”, “El Problema”, “Mujeres”, “Historia de Taxi”, entre otros que lo han llevado a consolidarse como uno de los artistas latinos más destacados a nivel internacional.

“Lo Que El Seco No Dijo” es una gira donde cada concierto se transforma en un espacio íntimo dentro de un formato de gran escala. El show en Saltillo promete una experiencia escénica construida como un abanico de emociones que invita al público a reencontrarse con las historias que han marcado generaciones. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)