Investigan muerte de mujer tras caer por escaleras en un bar de Saltillo

Una mujer de 61 años perdió la vida durante la madrugada de este lunes mientras permanecía internada en un hospital, luego de resultar gravemente lesionada al caer por unas escaleras en un bar ubicado en la zona centro de Saltillo.

La víctima fue identificada como María del Carmen González Compeán, de 61 años, quien el pasado 18 de septiembre acudió al establecimiento denominado “Barra Negra”, localizado en el cruce de las calles Presidente Cárdenas y Urdiñola, donde se encontraba acompañada de otras personas.

De acuerdo con las primeras investigaciones y versiones recabadas de manera extraoficial, durante la convivencia uno de los acompañantes de María del Carmen presuntamente la habría empujado en tono de broma, provocando que perdiera el equilibrio y cayera por las escaleras.

El establecimiento se encuentra en la segunda planta de una tienda de conveniencia, por lo que la mujer sufrió una fuerte caída que le provocó una lesión en la cabeza y quedó inconsciente.

Tras el accidente, María del Carmen fue trasladada para recibir atención médica a la Clínica Dos del IMSS, donde permaneció hospitalizada debido a la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, durante la madrugada de este lunes, médicos confirmaron su fallecimiento a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las diligencias.

Elementos de las autoridades investigadoras acudieron para tomar conocimiento del deceso, mientras que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y, entre las diligencias, se contempla la revisión de las cámaras de videovigilancia del establecimiento, con el objetivo de establecer con precisión cómo ocurrió la caída.

Será el análisis de las imágenes, testimonios y demás evidencias lo que permita determinar si el presunto empujón tuvo relación directa con el accidente y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Las personas que acompañaban a la mujer podrían ser llamadas a declarar ante las autoridades como parte de las investigaciones. (El Heraldo de Saltillo)