Carlos Cipriano celebra su lanzamiento como solista con un show en Saltillo

El cantautor Carlos Cipriano llegó a Saltillo la noche del jueves 17 de septiembre para presentarse en vivo, con el motivo de celebrar el lanzamiento de su primer álbum EP como solista “Brown Eyed Soul”, el cual se estrenará el viernes 18 de septiembre de 2026.

El concierto se llevó a cabo en el Centro Cultural La Besana con entrada libre y la presentación fue grabada en vivo.

Fue a las 9:00 p.m cuando Carlos Cipriano, acompañado de Grupo Kahoba comenzaron con la presentación con un cover del tema “Corazón Partío”. El espectáculo siguió su transcurso y durante la primera parte del show, Carlos Cipriano y Grupo Kahoba tocaron temas como “El Tiempo Que Te Quede Libre”, “El Reloj”, así como temas originales de Carlos como “Tu Piel En la Mía”, “Con los Años Que Me Quedan” y “Too Late”, tema con el que cerró la primera parte del concierto.

Tras un breve descanso, Carlos Cipriano cambió de vestuario y regresó acompañado de Mariachi Saltillo 2000 y comenzó la segunda parte del show con el tema “Odiame”.

Durante la segunda parte del concierto, sonaron temas como “Que No Se Entere”, “Maldita Obsesión” y “Popurri” de Juan Gabriel, con el cual cerró su presentación.

Finalmente, a las 9:45 p.m, Carlos Cipriano se despidió del público saltillense, con los mariachis tocando “Las Mañanitas”, concluyendo así con su presentación, mostrándose agradecido con los asistentes que se hicieron presentes en esta velada. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)