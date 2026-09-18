Gana Alma Delia Murillo Premio de Narrativa Colima

Ciudad de México.- La escritora Alma Delia Murillo fue distinguida con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima para Obra Publicada 2026 por su libro Raíz que no desaparece, una novela que aborda las desapariciones forzadas en México y el dolor de las madres buscadoras.

Por mayoría de votos, el jurado integrado por Cecilia Magaña, María de Alva y Arnoldo Delgadillo, otorgó el galardón a la narradora “al considerar que, frente a una tragedia que hemos aprendido a expresar mediante cifras, expedientes y categorías administrativas, la autora ‘devuelve nombres, cuerpos, sueños y memoria’”, destacó el INBAL en un comunicado.

La entidad que otorga el premio junto con la Universidad de Colima, encomió también “el uso de la raíz como metáfora de la planta, registro histórico de la muerte y la pérdida, así como vínculo con la tierra y la herencia prehispánica de la sangre”.

Raíz que no desaparece narra la historia de Ada, una mujer que busca a su hijo desaparecido a través de sueños premonitorios. El relato de Murillo acompaña ese proceso de búsqueda al tiempo que da voz a los árboles, aliados en ese periplo y testigos para preservar la memoria.

“Nunca había ganado un premio literario, es una de esas cosas que sorprenden y alegran. Así que estoy ante el brillo de la sorpresa y con la ilusión de que este premio ayude a visibilizar la historia que cuenta Raíz que no desaparece y que hace eco en miles de familias mexicanas”, dijo la también autora de La cabeza de mi padre.

Murillo, quien con su obra hurga en los dramas humanos de lo cotidiano y cuya obra se caracteriza por el humor y la ironía, añadió sentirse “honrada por el reconocimiento que han tenido plumas como las de Elena Garro o José Agustín, y siempre agradecida por el privilegio de seguir ejerciendo mi oficio de escritora”.

También ha publicado Cuentos de maldad (y uno que otro maldito), El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de caza, además de desempeñarse como escritora de guiones para documentales, teleseries y audioseries, y colaborado con medios nacionales como articulista. (AGENCIA REFORMA)