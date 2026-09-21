Fortalecen planteles educativos de Torreón con obras de infraestructura y mobiliario

Miguel Riquelme encabeza en Torreón programa estatal para el beneficio de la educación

Torreón, Coahuila.- Con el propósito de contribuir a que en Torreón y en Coahuila los estudiantes cuenten con instalaciones y educación de calidad, la mañana de este lunes el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís y el Senador Gabriel Elizondo Pérez encabezaron la entrega estatal de infraestructura y mobiliario escolar en la Secundaria Francisco González Bocanegra, en esta ciudad.

El programa de impulso a la educación del gobernador Manolo Jiménez, contempló la entrega de obras de infraestructura escolar para planteles de Torreón, con un monto superior a los 38 millones de pesos, y mobiliario escolar con inversión de 20 millones de pesos.

El presidente municipal destacó en su mensaje el interés prioritario del gobernador Manolo Jiménez Salinas de ofrecer a los niños y jóvenes el acceso a más y mejores oportunidades para su futuro a través de la educación, y señaló que desde su gobierno se suma al compromiso de trabajar juntos por las instituciones educativas.

Asimismo, el edil exhortó a los estudiantes a aprovechar las instituciones educativas y el alto nivel académico que hay en Coahuila, con maestras y maestros preparados.

Riquelme Solís añadió que el trabajo conjunto con el gobernador se extiende también a otras áreas importantes como es la seguridad y el desarrollo económico, condiciones que permiten al talento local quedarse en su ciudad y encontrar aquí las oportunidades que les permitan construir un mejor futuro.

“Hoy trabajamos en equipo con el gobernador, por eso podemos hacer estas inversiones, y también vivimos en paz y tranquilos aquí en nuestro estado, por eso nuestros hijos pueden escoger la escuela que quieran, la carrera que quieran, y pueden quedarse a trabajar aquí en Coahuila”.

En ese sentido, el alcalde anunció que esta semana se hará la entrega de nuevas patrullas y armamento para la Policía Municipal.

En materia de educación, el presidente municipal refrendó su compromiso con el fortalecimiento de los planteles escolares, y reconoció también la labor de madres y padres de familias quienes acompañan en todo el proceso de formación a sus hijos.

“Queremos que cada joven de Torreón crezca con confianza, con oportunidades, y con la certeza de que puede alcanzar cualquier meta que se proponga”, externó el edil.

Estuvieron también Verónica Martínez García, diputada federal; Olivia Martínez Leyva, diputada local; Ximena Villarreal, diputada local electa; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional de La Laguna; Jorge Alberto Piñones, coordinador de Mejora Coahuila; Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación Básica en Coahuila; Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos; Julio Iván Long Hernández, director general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física y Educativa; Flor Estela Rentería, Coordinadora de Servicios Educativos en Torreón; Irma Carranza Gómez, directora de la escuela secundaria Francisco González Bocanegra; Jesús Serrano, director de la preparatoria turno vespertino. (El Heraldo de Saltillo)