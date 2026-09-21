Liberan a 3 personas y detienen a 7 en Sonora

Ciudad de México.- Tres personas que estaban privadas de la libertad fueron rescatadas y siete presuntos delincuentes fueron detenidos tras un enfrentamiento con la Policía y elementos del Ejército en Puerto Peñasco, Sonora.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que durante el operativo tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora resultaron heridos.

El funcionario informó que en el inmueble, ubicado tras trabajos de investigación de autoridades estatales y federales, fueron aseguradas más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi y una Browning M2 calibre .50.

También se decomisaron artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

En la operación participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, el Centro Nacional de Inteligencia de la SSPC, la Defensa, la Marina y la AMIC. (AGENCIA REFORMA)