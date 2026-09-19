Realizan curso “Emprende tu Negocio” dirigido a mujeres de Torreón

Buscan que las mujeres de Torreón desarrollen sus habilidades y puedan construir proyectos propios

Torreón.- Con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos que contribuyan al desarrollo de proyectos productivos, se llevó a cabo el curso “Emprende tu Negocio”, dirigido a mujeres, y contó con la participación de 18 alumnas.

Esta actividad se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) como parte de una colaboración con el Centro LIBRE para las Mujeres.

Amira Darwich García, directora del Instituto, dijo que el emprendimiento representa para muchas mujeres una alternativa para desarrollar sus habilidades, generar ingresos y construir proyectos propios. “Por ello, generar espacios de capacitación y aprendizaje contribuye al desarrollo de sus capacidades y a la construcción de mayores oportunidades”.

La funcionaria agregó que el Instituto Municipal de la Mujer continuará con cursos, talleres y actividades productivas que permitan a este sector de la población adquirir nuevos conocimientos y encontrar diferentes alternativas para desarrollar sus proyectos.

Para más información de las actividades que realiza la dependencia, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 500 7419, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. O bien, visitar su página oficial de Facebook: Instituto Municipal de la Mujer de Torreón. (El Heraldo de Saltillo)